Sozialhilfe: Bezug wird neu geregelt

Die türkis-grüne Bundesregierung wird das unter Türkis-Blau eingeführte Sozialhilfe-Grundsatzgesetz adaptieren. Die Erfahrungen seit der Umsetzung hätten gezeigt, dass es flexiblere Rahmenbedingungen brauche, hieß es am Montag. So wären von Armut betroffene Menschen teils ganz aus der Sozialhilfe ausgeschlossen worden. Dazu hätten laut Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) etwa die 2019 eingeführten Höchstgrenzen beigetragen. „Die Pandemie und die aktuellen Teuerungen haben die Menschen, die schon vorher am wenigsten hatten, noch zusätzlich getroffen“, sagte er am Dienstag.