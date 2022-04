Gekürzte Sozialhilfe: Kein Wiener geht leer aus

Im März 2022 gab es in Wien 130.235 Mindestsicherungsbeziehende, das sind um ein Prozent weniger als noch im Vorjahresmonat. Aber nicht alle Bezieher erhalten den vollen Geldbetrag. Denn immer wieder kommt es zu Kürzungen der Mindestsicherung oder zu Sperren beim Arbeitslosengeld, wie im Fall von Thomas F. - wir berichteten. In Wien stehen 36,1 Prozent (Stand März 2022) dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Ist das nicht der Fall, kommt es zu Kürzungen. In den Vorjahren betraf knapp die Hälfte der Sperren die eigentlichen „Missbrauchsfälle“. Dabei wird zwischen sehr schweren, schweren und geringeren Sanktionen unterschieden.