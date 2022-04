Überschlag mit Pistengerät: 41-jähriger Fahrer tot

Schrecklicher Unfall am Montagabend im Tiroler Oberland: In See im Paznaun (Bezirk Landeck) überschlug sich bei der Talfahrt ein Pistengerät. Der 41-jährige Lenker wurde aus der Fahrerkabine geschleudert und unter dem Gefährt eingeklemmt. Für den Einheimischen kam leider jede Hilfe zu spät - er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.