Tauernspital sucht nun neuen Geschäftsführer

Ein Studium der Rechtswissenschaft plus mehrjährige Erfahrung in einer einschlägigen Position: Das sind die Voraussetzungen für den zukünftigen Chef der Tauernkliniken GmbH, zu der die Spitäler Zell am See und Mittersill gehören. Der aktuelle Geschäftsführer Franz Öller und die Gesundheit Innerbirg mussten zuletzt viel Kritik einstecken, ein Rechnungshof-Bericht verortete die Verstrickung von privaten und öffentlichen Interessen. Mit einem zusätzlichen Geschäftsführer soll sich das nun bessern.