New York Red Bulls setzen historischen Lauf fort!

Die New York Red Bulls haben auch ihr viertes Auswärtsspiel in der neuen Saison der Major League Soccer (MLS) gewonnen! Die Truppe von Coach Gerhard Struber bezwang Orlando City am Sonntag klar mit 3:0 und zählt damit zu einem von nur drei Teams, das in der MLS-Geschichte die ersten vier Partien in der Fremde für sich entscheiden konnte.