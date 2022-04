Bergsteiger schlitzt sich mit Ast Oberschenkel auf

Folgenschwerer Alpinunfall am Sonntag in Ellmau im Tiroler Unterland: Ein 53-jähriger Deutscher wollte über einen umgestürzten Baum klettern und zog sich dabei an einem abgebrochenen Ast eine stark blutende Wunde am Oberschenkel zu. Der Bergsteiger musste mit dem Notarzthubschrauber geborgen werden.