Youth-League-Finale: Salzburg - Benfica heute LIVE

Die Vorzeichen stehen jedenfalls gut. Nach zwölf Punkten in der Gruppenphase gegen den FC Sevilla, OSC Lille und VfL Wolfsburg schalteten die „Jungbullen“ in der K.o.-Phase zuerst in einem Elfmeterkrimi den MSK Zilina aus und ließen dann glanzvolle Erfolge über Paris St. Germain (3:1) und Atletico Madrid folgen. Vor allem das 5:0 gegen die Spanier im Halbfinale des Final Four am Freitag war beeindruckend. „Die Mannschaft hat im Spiel gegen Atletico schon klargemacht, dass wir hierhergekommen sind, um den Titel zu holen. Das haben die Burschen verinnerlicht und glauben voll und ganz an ihre Chance“, verlautete Aufhauser.