Liverpool nach Derbysieg weiter eng an City dran!

Die Gastgeber waren von Anfang an überlegen, taten sich gegen den defensiv ausgerichteten Stadtnachbarn jedoch schwer. So gab es in einer umkämpften Partie in der ersten Hälfte kaum Chancen. Robertson gelang per Kopf schließlich die Führung für den Favoriten, der eingewechselte Origi beendete die Hoffnungen von Everton. Liverpool hält nun bei 12 Siegen in den vergangenen 13 Runden.