Alkolenkerin wollte Polizei über den Haufen fahren

Alkolenkerin missachtete alles

Sämtliche Anhalteversuche wurden jedoch missachtet. An der Kreuzung mit der Hausleitner Straße hielt sie an, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr beinahe auf den Streifenwagen auf. Der Polizist am Steuer reagierte schnell und setzte ebenfalls zurück. Nachdem die Lenkerin einen Verkehrsleitpflock touchiert hatte, hielt sie an. Bei der 32-Jährigen aus Linz konnten sofort deutliche Symptome einer Beeinträchtigung wahrgenommen werden. Ein Alkovortest ergab 3,06 Promille. Einem Alkomattest stimmte die Linzerin zuerst zu, verweigerte diesen aber letztendlich. Der Führerschein wurde ihr abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.