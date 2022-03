Schon 2,3 Millionen Ukrainer flüchteten nach Polen

Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben sich 2,3 Millionen Menschen in Polen in Sicherheit gebracht. Das teilte der polnische Grenzschutz am Sonntag auf Twitter mit. Allein am Samstag waren es demnach rund 31.100 Menschen. Dies sei im Vergleich zum Vortag ein Anstieg um 2,2 Prozent, hieß es.