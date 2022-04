200.000 Vertriebene in Österreich erwartet

6579 Geflüchtete registriert

Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sicherte zu, dass Oberösterreich weiter „entsprechende Kapazitäten“ für Quartiere bereithalte. In der ersten Flüchtlingsphase seien bis zu 2000 Notbetten verfügbar gewesen. Mit Stand Mittwoch waren in dem Bundesland 6579 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer registriert. Sie sollen nun rasch Integrationsangebote erhalten. In einem ersten Schritt wurden bereits diese Woche 35 Einstiegs-Deutschkurse „Hallo in Oberösterreich“ vom Land gestartet, so der Landesrat.