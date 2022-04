Volkspartei mit dünner Personaldecke

Mit Martina Rüscher würde in jedem Fall die Fröhlichkeit ins LH-Büro einziehen. Nicht als erste Tirolerin (Katharina Wiesflecker stammt aus Brixlegg, Greti Schmid aus Bruneck) hat es Rüscher in die Landesregierung geschafft. So mancher Vorarlberger dürfte sie aber eher an der Spitze des „Land des Lächelns“ sehen. Nicht sehr in den Vordergrund gedrängt hat sich Marco Tittler. Der 45-Jährige dürfte aber spätestens nach den aktuellen Rücktrittsaufforderungen in der Welt der Politik angekommen sein - und ist eher dabei, diese wieder zu verlassen als nach oben zu klettern.