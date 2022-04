Bahn und Radler sollen auf Schienen unterwegs sein

Von 600 Regionalbahn-Kilometern in NÖ seien 15 Jahre nach der Streckenabtretung der ÖBB an das Land nur noch 90 in Betrieb, kritisiert Moser. „Eine Bahntrasse, die zum Radweg gemacht wird, ist keine mehr“, wittert die Abgeordnete ernste Gefahr, dass bald die Schienen zwischen Waidhofen an der Thaya und Schwarzenau abgerissen werden könnten, wo jetzt noch Nostalgiefahrten stattfinden. Nachdem die VP ständig davon rede, den öffentlichen Verkehr auszubauen, müsse man das gerade auf der umweltfreundlichen Schiene umsetzen.