Fehlende Mitarbeiter: AMS packt Problem selbst an

„Die Drittstaatenregelung muss endlich fallen“

Mit der Möglichkeit, parallel Deutsch zu lernen, wäre auch die Lösung der Sprachbarriere auf dem Silbertablett serviert. „Die Situation für Mitarbeiter aus der Ukraine ist leider noch nicht klar“, bedauert Praxmarer. Klar ist hingegen die für Aspiranten aus so genannten Drittstaaten, also außerhalb der EU, und die ist für WK-Chef Ladner ein Daueraufreger: „Der Bezirk Landeck hat eine Quote von 89 Mitarbeitern, im Winter plus 50 Prozent, das ist lächerlich. Diese wettbewerbsverzerrende Regulierung muss endlich fallen!“