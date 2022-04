Hepatitis bei Kindern: Schon neun Fälle in Italien

In Großbritannien, Irland, Spanien und nun auch in Italien wurden mehrere Fälle schwerer Hepatitis unbekannter Herkunft bei Kindern bis 13 Jahren festgestellt. In unserem südlichen Nachbarland gibt es bereits neun akute Fälle, in keinem jedoch bestand Lebensgefahr. Ein vierjähriger Bub, der weiterhin in ernstem Zustand in einem Krankenhaus in Rom behandelt wird, wurde mit Atemproblemen und Schmerzen im Unterleib eingeliefert. Auf eine Lebertransplantation aber kann mittlerweile wohl verzichtet werden.