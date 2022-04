Freiburgs Lienhart: „Königsliga wäre der Wahnsinn“

„Krone“:Das Finale des DFB-Cups erreicht, in der Bundesliga an der Schwelle zum Champions-League-Ticket - was geht da ab in Freiburg?

Philipp Lienhart: Wir gingen in die Saison mit dem Ziel, nicht abzusteigen. Es schaut jetzt so aus, als würde es viel mehr werden. Eine Situation, die wir uns über Jahre aufgebaut haben. Die Euphorie in der Stadt ist gewaltig, auch im neuen, größeren Stadion jedes Heimspiel ausverkauft.