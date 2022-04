DFB-Pokal LIVE: Hamburger SV gegen SC Freiburg

Wer duelliert sich am 21. Mai im Berliner Olympiastadion um den DFB-Pokal? Bereits am Dienstag (20.45 Uhr) will der Hamburger SV als einzig verbliebener Zweitligist im Wettbewerb die Überraschung gegen SC Freiburg komplett machen. Im zweiten Halbfinale treffen RB Leipzig und Union Berlin (Mittwoch, 20.45 Uhr) aufeinander. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.