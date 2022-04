Freiburgs Streich: „Ich bin nicht fürs Träumen da“

Für die so stark aufspielenden Freiburger um Philipp Lienhart ist die Chance auf den ersten Cuptitel der Vereinsgeschichte wohl noch nie so groß wie heuer. Es wäre die vorzeitige Krönung der Trainer-Ära Christian Streich. „Ich bin nicht fürs Träumen da. Ich habe etwas zu erfüllen mit meinen Arbeitskollegen, damit vielleicht ein Traum in Erfüllung geht“, gab Streich humorlos zu Protokoll. „Es geht darum, dass wir mit Demut nach Hamburg fahren.“