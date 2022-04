Kein Termin wegen Corona: Zuschuss zu Privat-OP?

„Weder im Krankenhaus meiner behandelnden Ärztin noch in fünf anderen Spitälern, die ich kontaktiert habe, war wegen Corona ohne eine Wartezeit von fast einem halben Jahr ein OP-Termin zu bekommen“, so der Wiener. Die Schmerzen wurden immer unerträglicher, also entschloss sich Herr G. zur privaten OP. Dass diese selbst zu zahlen ist, war dem Leser klar.