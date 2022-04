Ab 15.10 Uhr LIVE: Qualifying in Portimao

Marquez stark

Umso stärker konnte sich bislang Marc Marquez präsentieren. Der Honda-Pilot, der in Indonesien heftig gestürzt war und folglich zwei Rennen aussetzen musste, zauberte in Texas eine bemerkenswerte Aufholjagd auf den Asphalt. Auch die Strecke in Portugal dürfte dem Spanier gefallen. Im ersten freien Training am Freitag war kein Pilot schneller, als der achtfache Weltmeister.