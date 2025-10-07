Ärger in der Formel 1: „Wir sind nur Passagiere!“

Keine Fortschritte

Ab Runde acht sei es „nur noch darum gegangen, die Bremsen zu managen. Auf einer Strecke wie dieser müssen das alle, aber wir waren am schlechtesten dran“, schimpft Leclerc. Sein knallhartes Urteil: „McLaren hat seit Saisonbeginn den gleichen Vorsprung auf uns. Red Bull hat seit Monza einen Schritt gemacht und ist auf dem Level von McLaren, Mercedes ist jetzt auf dem Level von McLaren und Red Bull – und dann gibt es da noch uns.“