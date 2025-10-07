Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Saison abgeschrieben

Ärger in der Formel 1: „Wir sind nur Passagiere!“

Formel 1
07.10.2025 05:36
Ferrari fuhr in Singapur nur hinterher.
Ferrari fuhr in Singapur nur hinterher.(Bild: GEPA)

Große Ernüchterung bei Ferrari nach dem Grand Prix von Singapur! „Du willst um bessere Positionen kämpfen, aber wir sind im Auto nur noch Passagiere und können nicht mehr herausholen“, beschwert sich Charles Leclerc.

0 Kommentare

Platz sechs für Charles Leclerc, Teamkollege Lewis Hamilton sogar nur auf Rang acht – für Ferrari gab’s in Singapur eine Riesenenttäuschung. „Ich denke nicht, dass sich etwas ändern wird. Das Bild, das wir an dem Wochenende gesehen haben, ist, wie auch der Rest der Saison aussehen wird“, schreibt Leclerc die Saison sogar bereits ab.

Charles Leclerc (li.) und Lewis Hamilton
Charles Leclerc (li.) und Lewis Hamilton(Bild: AFP/APA/Andrej ISAKOVIC)

Keine Fortschritte
Ab Runde acht sei es „nur noch darum gegangen, die Bremsen zu managen. Auf einer Strecke wie dieser müssen das alle, aber wir waren am schlechtesten dran“, schimpft Leclerc. Sein knallhartes Urteil: „McLaren hat seit Saisonbeginn den gleichen Vorsprung auf uns. Red Bull hat seit Monza einen Schritt gemacht und ist auf dem Level von McLaren, Mercedes ist jetzt auf dem Level von McLaren und Red Bull – und dann gibt es da noch uns.“

Negativrekord von Hamilton
Teamkollege Lewis Hamilton stellte am Sonntag bei der Scuderia sogar einen Negativrekord ein. Seit seinem spektakulären Wechsel zu Ferrari kam der 40-jährige Brite in bisher 18 WM-Läufen nicht einmal auf das Podium. Damit zog er mit Didier Pironi, der 1981 und 1982 seine ersten 18 Rennen für die Scuderia allesamt außerhalb der Top-3 abschloss, ehe es in Imola endlich klappte, gleich.

Lesen Sie auch:
Für Lewis Hamilton gab‘s die nächste Enttäuschung.
Platz sieben verloren
Negativrekord – und Lewis Hamilton kassiert Strafe
06.10.2025

Am 19. Oktober geht es mit dem Grand Prix der USA weiter. Viel Hoffnung auf Besserung haben Leclerc und Co. aktuell jedoch nicht …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
154.153 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
129.588 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
126.155 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1417 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1249 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1201 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf