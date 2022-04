Selenskyj: Ukraine braucht 7 Mrd. Dollar pro Monat

Die russischen Streitkräfte zerstören in der Ukraine Infrastruktur, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und zahllose Häuser und Wohnungen. „Russische Artillerie, russische Raketen, russische Bombardements unterscheiden nicht, wen sie töten und welche Gebäude sie bombardieren oder in Flammen aufgehen lassen“, so Selenskyj.