Welche Länder unterstützen eigentlich die Ukraine?

USA sind mit Abstand größter Unterstützer

Obwohl der Krieg in Europa stattfindet und somit in unmittelbarer Nachbarschaft. Die USA sind den öffentlich bekannten Zahlen zufolge mit umgerechnet 7,6 Mrd. Euro der größte aktuelle Unterstützer der Ukraine seit Kriegsausbruch. Alle EU-Länder zusammen kommen auf 2,9 Mrd. Euro, plus 1,4 Mrd. Euro aus den EU-Institutionen und 2 Mrd. Euro von der Europäischen Investitionsbank. Großbritannien, Kanada und Japan haben zusammengenommen Hilfen im Wert von 1 Mrd. Euro zugesagt.