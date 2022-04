Kogler: Sport sichert in Österreich 357.000 Jobs

Das bedeutet 6,8 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP), also der heimischen Wirtschaftsleistung. „In keinem anderen Land der EU und Großbritannien hat Sport so viel Wertschöpfung“, verdeutlichte Christian Helmenstein, Geschäftsführer von Sports-EconAustria, für die Studie der ökonomischen Bedeutung zuständig. Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler betonte gestern im Haus des Sports in Wien: „In Sachen Wertschöpfung und Beschäftigung im Sport“, spielte er auf die im weiteren Sinn 357.000 Arbeitsplätze an (siehe Grafik unten), „da ist Österreich schon Europameister. Man kann die Bedeutung dessen nur unterschätzen.“