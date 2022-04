Heizöl mehr als doppelt so teuer wie im März 2021

Hoher Mehlpreis als Kriegs-Nebenwirkung

„Bei den Preissteigerungen, die wir jetzt sehen, schlägt der Krieg in der Ukraine noch nicht voll auf. Wir müssen auch in den nächsten Wochen und Monaten mit weiteren Teuerungen rechnen, insbesondere im Bereich der Nahrungsmittel“, erwartet WIFO-Inflationsexperte Josef Baumgartner keine zeitnahe Beruhigung der dramatischen Situation. Erste Vorboten der Kriegs-Nebenwirkungen lassen sich in den März-Daten bereits herauslesen. So war Weizenmehl um 19,7 Prozent teurer als im Vorjahresmonat.