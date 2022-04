Autofahrer krachte beim Abbiegen gegen Linienbus

Ein 62-Jähriger aus Linz fuhr am Donnerstag um 8.55 Uhr früh mit seinem Pkw im Ortsgebiet von Pesenbach auf der L1506 aus Richtung Feldkirchen kommend in Richtung Osten, beabsichtigte nach links in die Gemeindestraße Pesenbach abzubiegen und übersah dabei nach eigenen Angaben den ihm aus Richtung Goldwörth entgegenkommenden Omnibus, gelenkt von einem 56-jährigen Linzer.