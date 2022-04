Laster blieb unter Brücke in Bregenz stecken

Der Fahrer des Kühllasters war am Mittwochnachmittag in der Bregenzer Reutegasse unterwegs. Als er in die Bahnunterführung einfuhr, erlebte er eine böse Überraschung. Die Unterführung war zu niedrig für den Lkw, dieser blieb unter der Brücke stecken und konnte weder vor noch zurück.