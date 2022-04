Gastro-Betriebe legen die Karten auf den Tisch

„Wir haben viel positives Feedback von Betrieben und Gästen“, berichtet Matthias Pöschl, Chef der Agrarmarketing Tirol (AMT), die als Drehscheibe fungiert. Völlige Einigkeit herrschte bei den weiteren Berichtenden, LK-Präsident Josef Hechenberger, WK-Präsident Christoph Walser und LHStv. Josef Geisler über die Wichtigkeit der Regionalität. „Die Konsumenten haben immer mehr das Bedürfnis, zu erfahren, woher das kommt, was auf den Tellern ist“, so Geisler. Die regionale Wertschöpfungskette, die damit in Gang gesetzt werde, gewinne gerade in den aktuellen Zeiten immer mehr an Bedeutung.