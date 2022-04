Gasheizungen: Verbot im Neubau soll früher kommen

Was die Abarbeitung des türkis-grünen Regierungsprgramms betrifft, herrschte angesichts der gegenwärtigen Krisen in den vergangenen Monaten einigermaßen Flaute. Dabei hat ein ohnehin nicht unwesentliches Anliegen des Regierungspaktes durch den Krieg in der Ukraine noch mehr Bedeutung erfahren: eine Minderung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, im konkreten Fall von russischem Gas. 80 Prozent des Gases hierzulande werden aus Russland importiert.