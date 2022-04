Alle wollen ihre Gas- und Ölheizungen loswerden

Landesseitiger Zuschuss

Vom Land werden nun zusätzliche 300.000 Euro zugeschossen, wie Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Landesrat Daniel Zadra (Grüne) am Dienstag berichteten. Durch den Krieg in der Ukraine sei vielen Vorarlbergern die dadurch entstehende Abhängigkeit bewusst geworden. Zudem seien auch die „günstigen Förderbedingungen“ ein Grund für das große Interesse an Heizungsumstiegen, erklärten die beiden.