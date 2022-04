Lobautunnel: Ministerin droht jetzt Klage!

Die Absage des Lobautunnels könnte nun harte Konsequenzen mit sich bringen. Denn Rechtsexperten sind sich einig, dass eine Weisung der Klimaschutzministerin an die ASFINAG rechtswidrig ist. Schlimmer noch: Sollte belegt werden, dass eine solche Weisung ergangen ist, hätte das eine Ministerklage zur Folge. Hinzu kommt ein Schaden in Höhe von mehr als 180 Millionen Euro, sollte der Tunnel nicht gebaut werden. Indes verkommt das einzig legale Camp in der Anfanggasse in der Donaustadt nun zur „letzten Bastion“ der Dauerprotestler. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.