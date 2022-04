NEOS: Wohnbauförderung für Häuslbauer streichen

Debatte auch im Innsbrucker Stadtsenat

Selbes Thema auch im Innsbrucker Stadtsenat: „Lächerlich gering“ nennt Stadträtin Elisabeth Mayr (SPÖ) die geplante Leerstandsabgabe des Landes Tirol und schließt sich damit Bürgermeister Georg Willi an. Die Stadt Innsbruck wendet sich nun offiziell in einer Stellungnahme an das Land Tirol mit dieser Botschaft. Geplant sind beispielsweise bei 30 bis 60 Quadratmetern 40 Euro im Monat, bei 60 bis 90 Quadratmetern 58 Euro. Zu wenig für die Stadt Innsbruck. „Die Abgabenhöhe soll sich prozentual am Mietpreis orientieren - mit mindestens 10 Prozent“, sagte Willi nach der Stadtsenatssitzung am Dienstag. Eine andere Möglichkeit wäre, die Abgabe auf das Doppelte anzuheben. Außerdem müsse das Gesetz sicherstellen, dass eine Umgehung der Leerstandsabgabe (z. B. durch Freizeitwohnsitze) nicht möglich ist.