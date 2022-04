Bis zu 25 Mähboote auf der Alten Donau im Einsatz

„Die sogenannten Makrophyten sind für die Top-Wasserqualität in der Alten Donau unerlässlich, bei Badegästen und Bootsfahrern sind sie nicht wirklich beliebt“, erklärte die für die Gewässer in der Stadt zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Dienstag. Aufgrund der kühlen März-Temperaturen haben sich die Unterwasserpflanzen, die sogenannten Makrophyten, mit ihrem Wachstum bisher zurückgehalten.