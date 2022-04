200.000 Moskauer wegen Sanktionen vor Jobverlust

Zehntausenden Moskauern droht nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin wegen der westlichen Sanktionen die Arbeitslosigkeit. „Laut unseren Schätzungen droht etwa 200.000 Menschen der Jobverlust“, erklärte Sobjanin am Montag in seinem Blog. Um die Folgen der Arbeitslosigkeit abzufedern, hätten die Behörden in der vergangenen Woche ein Hilfsprogramm in Höhe von umgerechnet 38 Millionen Euro bewilligt.