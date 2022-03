Gehen oder bleiben? Firmen in Russland vor Dilemma

Putin droht mit Enteignung

Die Frage ist auch, was passiert mit den Fabriken, der Ausrüstung und den Beschäftigten, die Unternehmen zurücklassen? Russlands Präsident Wladimir Putin hat mit der Enteignung von Vermögenswerten von Unternehmen gedroht, die ihre Tätigkeit im Land einstellen. Russische Staatsanwälte haben einem Insider zufolge gewarnt, dass Mitarbeiter verhaftet und strafrechtlich verfolgt werden könnten, wenn die Produktion lebenswichtiger Güter nicht gewährleistet ist - ein kompletter Ausstieg kann in Russland nämlich als „krimineller Bankrott“ betrachtet werden. Viele Unternehmen sind auch darüber besorgt, was mit ihren Anlagen in ihrer Abwesenheit geschehen würde. Eine stillgelegte Lebensmittelfabrik könnte etwa für die Versorgung der russischen Truppen in der Ukraine umgewidmet werden.