„EU-Verkehrspolitik ist wie ein Schweizer Käse!“

Im Europaparlament sind verschiedene Länder vertreten, aber auch verschiedene Fraktionen – Sie sind bei der Europäischen Volkspartei. Sticht sich das manchmal?

Ja, es kommt durchaus vor. Wir verhandeln gemeinsam als Europäische Volkspartei. Wir haben sowohl in der Fraktion als auch in der Delegation intensive Gespräche. Aber es gibt bestimmte Themen, wie zum Beispiel „nachhaltige Atomenergie“. Da ist es für Österreich absolut klar, dass Atomenergie nicht nachhaltig ist. Kollegen aus Frankreich sehen das anders. Dann stimmt jeder so ab, wie er es für richtig hält.