Video: Osterfeuer brennen nach Corona-Pause wieder

In Kärnten wird die Tradition hochgehalten - und endlich auch wieder erlebbar gemacht! Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause sind am heutigen Karsamstag wieder zahlreiche Osterfeuer im ganzen Bundesland entzündet worden. Für alle, die in diesem Jahr nicht live dabei sein können, haben wir das Osterfeuer in Puch in der Kärntner Gemeinde Weißenstein besucht.