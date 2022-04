Junge Christin mit Bronzering aus antikem Lorch

Neuanfang und Leben

Ostern kann aber unsere Perspektive ändern. Der Glaube an die Auferstehung kann helfen, trotz allem auch Zeichen des Neuanfangs und des Lebens zu sehen. Da ist zum Beispiel die großartige Hilfe in unserem Land für die Menschen aus der Ukraine. Da sind die kleinen Gesten der Wertschätzung oder ein tröstendes Wort in einer Lebenskrise, die vielleicht den Weg zurück ins Leben in Gang setzen können. Da wird ausgedrückt: „Es ist gut, dass es dich gibt!“ Der Glaube an die Auferstehung verbindet die Christen des 21. Jahrhunderts mit denen der Antike. So wie sie bekennen wir in unserem Denken, Reden und Tun, dass alles Vorrang hat, was Wunden heilt und Leben ermöglicht.