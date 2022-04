Festspiele zu Botschafter-Kritik: „Wollen agieren“

Der Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, meinte in einer ersten Reaktion auf das „Krone“-Interview zur APA, dass er nicht „reagieren, sondern agieren will“. Dies werde er auch zu gegebenem Zeitpunkt tun. Bereits Mitte März ließ Hinterhäuser die Frage offen, ob das Projekt mit MusicAeterna heuer in Salzburg stattfinden wird. „Das ist eine der komplexeren Fragen, denen wir uns im Moment zu stellen haben“, so der Intendant damals. Man werde sich „sehr aufrichtig damit beschäftigen“ und müsse auch sehen, wie sich Currentzis selber in dieser Sache verhalten werde.