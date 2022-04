Christian Baha: Karl der Große

Groß war die Aufregung, als Karl Nehammer am Montag Wladimir Putin traf. Der Kanzler aus dem kleinen Österreich beim Chef der riesigen Russischen Föderation. Auf Friedensmission. Face to face, nicht via Video, wie etwa Frankreichs Macron zu konferieren pflegt. Die EU wurde als Friedensprojekt gegründet. Bisher pilgern EU-Verantwortliche ausschließlich zu Selenskyj und den Klitschkos, liefern Waffen an die Ukraine, ohne ernsthafte Bemühungen, Putin zu treffen, um Frieden einzufordern.