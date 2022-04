Bunte Frühjahrsboten am Weg zum Rappenkopf

Beginn der Route

Die heutige Tour startet bei der Bushaltestelle „Feuerwehrhaus“ in Bings. Von dort geht es zunächst ein Stück weit geradeaus der Straße entlang über die Alfenzbrücke. Nun befindet man sich in der kleinen Ortschaft Stallehr. Dem Wegweiser folgend kommt man am ehemaligen Gasthof „Alfenz" sowie an der Kirche vorbei und läuft in einem Bogen um den Ortskern bis die Straße schließlich in einen Forstweg übergeht. Die rot-weiß-roten Markierungen weisen die Strecke zum Rappenkopf, der Unteren Davenna sowie dem Davennakopf (nur für Geübte) aus. In großzügigen Serpentinen führt die Strecke nun bergauf durch den Wald.