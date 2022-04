Innsbrucker Teuerungspaket: Pro Person 17 Euro

Arbeiterkammer errechnete Mehrkosten

Die Arbeiterkammer hat jüngst errechnet, wie viel mehr die Tiroler nun für Lebensmittel bezahlen müssen: Gab eine Familie mit einem Kind im vergangenen Jahr noch 478,38 Euro im Monat für Essen und alkoholfreie Getränke aus, so sind es jetzt 499,95. Das ist ein Plus von 21,57 Euro im Monat oder 260 Euro im Jahr – zusätzlich zu den Preissteigerungen bei Energie, Auto und Wohnen. Das Beispiel Extrawurstsemmel (siehe Grafik oben) zeigt konkret, was die Teuerung ausmacht. Laut Zahlen der Statistik Austria wurde die Jause in ihren Einzelteilen um bis zu 12 Prozent teurer.