Interna von Spaniens Fußballverband erbeutet

Dies werde bei der Polizei angezeigt, teilte der Verband am Donnerstag mit. Diese „in eindeutig krimineller Absicht illegal erlangten“ persönlichen Daten seien wahrscheinlich verschiedenen Medien angeboten worden. So habe ein Journalist dem RFEF mitgeteilt, ein anonymer Anrufer habe mit elektronisch verzerrter Stimme das erbeutete Material angeboten und zugänglich gemacht. Der Journalist habe angekündigt, dass die Informationen in Kürze veröffentlicht werden sollten.