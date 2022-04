Verhandlungen: Nehammer bietet „aktive“ Rolle an

Putin: „Gespräche in Sackgasse“

Fraglich ist, wie zielführend die Bemühungen momentan scheinen. Erst am Mittwoch erklärte Putin, dass die Gespräche mit der Ukraine momentan in eine „Sackgasse“ verlaufen würden. Darüber hinaus zeigte er sich erzürnt ob der Sanktionen westlicher Nationen gegen Russland - und erklärte, dass in Zukunft weniger Gas in Richtung Europa fließen werde.