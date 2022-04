Gesangs-Duo probt mit Chris Steger für TV-Auftritt

Auch auf der Bühne von The Voice Kids hoffen die beiden Schwestern ab Freitag das Publikum und die Jury berühren zu können. „Wir waren sehr nervös. Überall waren Kameras“, so Lisa. Gut, dass die beiden Mädels vorab prominente Unterstützung an ihrer Seite hatten. „Chris Steger hat uns im Rahmen der Sendung zu Hause besucht und uns Tipps für den Auftritt gegeben.“ Mittlerweile ist zwischen den Dreien eine Freundschaft entstanden. „Es ist schon super cool, dass die beiden mein Lied in der Sendung gesungen haben. Das ehrt mich natürlich“, erzählt Steger. Der Pongauer stand einst selbst auf der The Voice Bühne.