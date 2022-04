Viele Neuwagen werden erst 2023 wieder geliefert

Wer allerdings einen elektrischen Kleinwagen sucht, könnte bei Vogl & Co. noch fündig werden. „Mit unserem Top-Seller Zoe sind wir im Moment noch gut bestückt, was aber in erster Linie an unserer Einlagerungspolitik im Vorjahr liegt“, sagt Renault-Verkaufsleiter Gernot Stani. Bei anderen Modellen, wie dem Mégane E-Tech muss man sich aber auch bei den Franzosen bis zu acht Monate gedulden. Bei Diesel oder Benzinern ist die Wartezeit laut Stani etwas kürzer.