Abgängige Tirolerin lag tot unter Altschneefeld

Am Donnerstag, kurz vor 9 Uhr, wurde es traurige Gewissheit: Jene 62-jährige Tirolerin, nach der seit Mittwochabend im Raum St. Johann in Tirol mit zahlreichen Kräften gesucht worden war, wurde - wie berichtet - tot aufgefunden. Bergretter fanden die Leiche der Frau unter einem Altschneefeld im Bereich des Rettenbachs im Wandergebiet nahe dem Römerhof in St. Johann.