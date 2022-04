Kaninchen bei Linzer Bushaltestelle „vergessen“

Bereits am Montag waren die „ICARA“-Tierretter zu einem für sie absolut schockierenden Fall der Vernachlässigung von Tieren gerufen worden: Ein tierlieber Herr entdeckte eine verkotete Katzentransportbox, die verlassen in der prallen Sonne bei einer Bushaltestelle in Linz, Spallerhof stand. Darin befanden sich zwei kleine Kaninchen.