Plötzlich hell: Feuerkugel zischte über Tirol

„Wir dachten im ersten Moment an eine Rakete“

Die 33-jährige Münsterin war in der Nacht auf Samstag mit ihrer Freundin Katrin De Benedetto nach einem gemeinsamen Restaurantbesuch von Kramsach nach Hause unterwegs, als plötzlich das Weltall seine Muskeln spielen ließ und die beiden Unterländerinnen ihren Augen nicht trauten. „Es war etwa zehn Minuten nach Mitternacht. Auf einmal ist eine neongrüne Kugel - ungefähr so groß wie der Mond - am Himmel aufgetaucht und nach ein paar Sekunden wieder verschwunden. Angehängt war eine Art Schweif“, erinnert sich Zeller.