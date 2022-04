Johnny Depp: Gewalttätiges „Monster“ oder Opfer?

Depp verklagte seine Ex-Frau deswegen auf 50 Millionen Dollar (46 Millionen Euro) Schadenersatz. Sein Anwalt Chew sagte am Dienstag in seinem Eröffnungsplädoyer, Heard habe der Karriere des Schauspielers mit falschen Vorwürfen massiv geschadet. „Eine Falschanschuldigung kann eine Karriere vernichten“, sagte der Anwalt. „Über fast 30 Jahre hat sich Herr Depp den Ruf als einer der talentiertesten Schauspieler in Hollywood aufgebaut. Heute wird dieser Name mit einer Lüge, einer Falschaussage seiner früheren Ehefrau in Verbindung gebracht.“